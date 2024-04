Película biográfica de Putin utilizará IA para su realización

AIO Studios ha anunciado el estreno mundial de una película biográfica única en su clase: "Putin". Esta obra, creada con inteligencia artificial, promete llevar a los espectadores a un viaje fascinante a lo largo de la vida del presidente ruso, Vladimir Putin, abarcando seis décadas de historia.

El 26 de septiembre, los cines de 35 países serán testigos de este hito cinematográfico. El tráiler de 2.5 minutos ofrece un vistazo emocionante a lo que está por venir. Desde momentos íntimos hasta escenas de alta tensión, el avance revela una visión única de la vida de Putin.

Entre los aspectos destacados, se incluyen imágenes de la invasión rusa en Ucrania, así como momentos personales que muestran al líder político en situaciones inesperadas, como practicar artes marciales o enfrentarse a Boris Yeltsin.

Por su parte, el director polaco Patryk Vega, aseguró que toda la cinta está hecha con tecnología propia.

La filmación duró tres años, pues se grabaron escenas en la Federación Rusa, Israel, Ucrania, Siria, Jordania y Polonia, siendo esto, uno de los aspectos más importantes de la producción.

Con el objetivo de otorgarle realismo a la cinta, el director en conjunto con los directores de fotografía, optaron por implementar clips auténticos de bombardeos y combates entre soldados en Ucrania.

