Peligra el post-Brexit; es posible que no haya acuerdo con la UE: Johnson

Bruselas.- El primer ministro británico Boris Johnson declaró el jueves que hay una “fuerte posibilidad” de que las negociaciones para un acuerdo comercial entre Gran Bretaña y la Unión Europea post-Brexit concluyan sin acuerdo.

Gran Bretaña y la UE se han dado hasta el domingo para llegar a un arreglo sobre el tema.

Pero después de que su encuentro con la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, concluyó sin acuerdo, Johnson declaró que hay “una fuerte posibilidad de que llegaremos a una solución más parecida a la relación entre Australia y la UE, y no tanto a la que tiene Canadá con la UE”.

