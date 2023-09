Pensilvania: autoridades detienen al prófugo Danelo Cavalcante

Tras dos semanas prófugo, las autoridades de Pensilvania detuvieron a Danelo Souza Cavalcante la mañana de este miércoles 13 de septiembre.

El gobernador de Pensilvania Josh Shapiro y el teniente coronel George Bivens de la policía estatal, declararon en una conferencia de prensa matutina, que Cavalcante fue aprehendido por un equipo especial de policías alrededor de las 8:15 de la mañana.

Aerial video shows authorities taking convicted murderer Danelo Cavalcante into custody and placing him in an armored vehicle after he escaped from prison on Aug. 31.

De acuerdo con Bivens, cerca de la 1 de la madrugada de este miércoles, localizaron al sospechoso con ayuda de luces infrarrojas, dentro de un perímetro previamente establecido.

Un elemento canino fue el responsable de detener a Cavalcante, quien terminó esposado por el equipo táctico.

El gobernador Shapiro aseguró que no hubo disparos en el operativo, por lo que el uso de fuerza letal no fue necesario.

BREAKING: Danelo Cavalcante, the illegal immigrant who escaped prison 14 days ago, has been captured and is in police custody.



The illegal immigrant was captured around 8:15 a.m. eastern time in northern Chester County.



Just days before escaping, Cavalcante was sentenced to… pic.twitter.com/22ewbnJ63x — Collin Rugg (@CollinRugg) September 13, 2023

Los policías presentes cortaron la playera gris que portaba Cavalcante en el momento de su captura.

No se sabe cuál fue el motivo, pero algunos usuarios en redes suponen que fue por seguridad de los guardias, ya que de esta manera, sería difícil para Danelo ocultar algún tipo de arma en su ropa.

El sospechoso fue transportado en una camioneta de la policía de alta seguridad, donde permanecerá en una estación de policía en Avondale.

📸🚓 A video Worth a Thousand Words: Pennsylvania Police with Captured Fugitive Danelo Cavalcante 📷🔐



A significant moment as Pennsylvania police capture Danelo Cavalcante. This photo captures the culmination of their tireless efforts in the search.

