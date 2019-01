Periodista ‘antivacunas’ muere ¡por no vacunarse!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La periodista Bre Panton quien aprovechaba sus espacios informativos y redes sociales para lanzar mensajes en contra de la aplicación de vacunas, perdió la vida tras contagiarse de gripe porcina, enfermedad prevenible con una vacuna.

La comunicadora era colaboradora habitual de Fox News, la cadena de noticias de cable de orientación conservadora y redactora del diario The Federalist —también de corte muy conservador— murió con apenas 26 años, publica el portal de noticias Hipertextual.

Panton era especialmente dura con la vacunación desde hace años, aseguraba que las vacunas eran obra del diablo, como lo muestra este tuit enviado en junio de 2011.

" @latimes : Whooping cough: State urges more people to get vaccinated http://t.co/Aee82iJ " // NOOO! vaccines are from the devil!

Las consignas antivacunas han sido adoptadas por muchos periodistas y "opinadores" frecuentes en medios de comunicación pro-Trump como lo son Fox News o The Federalist, pues el actual presidente de Estados Unidos ha defendido públicamente la relación entre las vacunas y el autismo.

If I were President I would push for proper vaccinations but would not allow one time massive shots that a small child cannot take - AUTISM.