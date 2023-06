Periodista se quita la vida tras denegar su solicitud como refugiado en EU

Un periodista afgano identificado solo como Saim, se suicidó el pasado jueves en Islamabad, Pakistán, tras conocer que Estados Unidos le había denegado su solicitud de reconocimiento como refugiado.

El periodista esperó durante casi dos años a la resolución de su solicitud hasta que finalmente conoció que había sido rechazada.

Un exsenador paquistaní, Afrasiab Jatak, ha reprochado que no se reconozca como refugiados a los afganos que tuvieron que salir de su país "tras el hundimiento del anterior gobierno y la crisis humanitaria".

En abril un periodista de la televisión afgana Ariana News TV que tuvo que huir del país, Samiulá Yahesh, tuvo que vender un riñón para dar de comer a su familia. "No tuve otra opción. No tenía dinero para comer", relató entonces.

Cientos de miles de afganos huyeron del país tras la toma del poder por parte del ‘talibán’ en agosto de 2021.

Algunos son periodistas perseguidos por los fundamentalistas que no han podido lograr el estatus de refugiado en países europeos o Estados Unidos y ahora están a punto de expirar los visados provisionales que les concedió Pakistán.

Afghan boy committed suicide in Islamabad,Pakistan in Gulberg Greens town.He was awaited years for his Case to in process,sources says he Had P1 referral case to the #USA and waited almost 2 years but he get negative response.

dont want to go back Afg.@syedirfanashraf @a_siab pic.twitter.com/10B8VegPt2