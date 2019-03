Perrita callejera se convierte en la primera en subir el Himalaya

Agencia

NEPAL.- Mera probablemente se convirtió en la primera perra en llegar hasta la cima de la montaña Baruntse, situada en Nepal, uno de los picos más bellos del Himalaya, de 7.129 metros de altura. El animal se hizo amigo de los alpinistas del Summit Club, basado en Katmandú, y no dejó de seguirlos en su ascenso.

De acuerdo a RT, Billi Bierling, del registro de montañismo en el Himalaya nepalí Himalayan Database, comentó a la revista Outside que no está al tanto de que algún otro perro haya llegado a una cima de la expedición en Nepal antes, aunque hubo pocos casos en que perros siguieron a los alpinistas hasta alturas de 5.364 y 6.492 metros. "Solo espero que no se haya metido en problemas por haber escalado el Baruntse sin permiso", agregó Bierling.

La expedición al pico Baruntse tuvo lugar en noviembre del año pasado, pero Don Wargowsky, el alpinista de Seattle que se convirtió en el mejor amigo de Mera, publicó las fotos en su cuenta de Facebook recién este 6 de marzo.

Se cree que la perra, que pesa 20 kilos, es un cruce entre un mastín tibetano y un pastor del Himalaya. Se encariñó con los miembros de la expedición cuando estaban descendiendo del pico de Mera, su primer destino antes de dirigirse a Baruntse, a una altura de 5.334 metros, y desde entonces compartió la carpa y la comida con Wargowsky.

En una oportunidad, la perra tuvo miedo de bajar con los alpinistas a su campamento base del Baruntse y pasó dos noches durmiendo en el glaciar, a 6.126 metros de altura. Su amigo Wargowsky estaba seguro de que Mera había muerto a causa del frío y los fuertes vientos, pero el animal sobrevivió y decidió acompañar a la expedición hasta la cima.

Wargowsky señaló que las patas de la perra sangraban y que tenía rotos los nudillos y las uñas. Si bien al principio el equipo toleraba al nuevo miembro porque le gustaba mucho a Wargowsky, al apreciar sus destrezas de alpinismo ―Mera adelantaba a los demás en el ascenso y podía cubrir en dos horas la distancia que les llevaría siete horas en completar― la empezaron a tratar con reverencia.

"Nunca habían visto nada parecido. Dijeron que era una perra especial, que trajo suerte a la expedición. Algunos incluso pensaron que estaba bendecida", confesó Wargowsky a Outside.

Después de conquistar la cima del Baruntse, Mera no fue dejada a merced del destino. Ahora vive con el administrador del campamento base de la expedición, Kaji Sherpa, que la renombró como Baru, en nombre del pico. La perrita ya ha recuperado el peso perdido desde su conquista del Himalaya, se encuentra bien alimentada y feliz.