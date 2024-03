Perro mata a un bebé y hiere a los padres en Nueva Jersey.

Un perro mató a un bebé e hirió a sus padres en un aparente ataque dentro de una casa de Nueva Jersey el fin de semana, informaron las autoridades.

La fiscalía del condado Middlesex y la policía de Woodbridge indicaron que los agentes acudieron a la casa en la municipalidad de Woodbridge poco antes de las 6:30 de la mañana del sábado luego de que les avisaron que un bebé estaba inconsciente y se creía que había sido atacado por el perro de la familia.

Las autoridades dijeron que los agentes encontraron que la madre y el niño “habían sufrido lesiones graves causadas por el perro”.

El bebé fue declarado muerto en el lugar. La madre y el padre fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

Los nombres de las víctimas no se dieron a conocer de inmediato, y los funcionarios no aclararon el estado actual del animal. Las autoridades dijeron que la investigación se encuentra “activa y continúa”, y pidieron a cualquier persona que tenga información que llame a la policía de Woodbridge y a los fiscales del condado.

