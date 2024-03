Perro robot es baleado y previene derramamiento de sangre en Massachusetts.

Roscoe el perro robot, miembro destacado del escuadrón antiexplosivos de la policía estatal de Massachusetts, ha sido elogiado por su papel crucial en la prevención de una tragedia reciente. El 6 de marzo, Roscoe fue enviado a una casa en Barnstable donde se encontraba una persona atrincherada, desatando un enfrentamiento armado con las autoridades.

Acompañado por otros dos robots especializados en desactivación de bombas, Roscoe fue el primero en entrar en acción. Controlado de forma remota por los agentes estatales, recorrió los dos pisos principales de la vivienda antes de detectar la presencia del sospechoso en el sótano. Sin embargo, su misión no estuvo exenta de peligros: el individuo, armado con un fusil, disparó en su contra dos veces, y posteriormente tres veces más, dejando inutilizado su sistema de comunicación.

A pesar de los ataques sufridos, Roscoe continuó cumpliendo con su deber, proporcionando información valiosa a las autoridades y permitiendo la toma de decisiones estratégicas para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Su valentía y determinación fueron fundamentales para evitar una situación potencialmente catastrófica y, en última instancia, proteger vidas humanas.

El sospechoso disparó contra otro robot y hacia una piscina en el exterior de la vivienda hasta que la policía lo sometió mediante gases lacrimógenos y lo arrestó.

Boston Dynamics, la compañía que fabricó al robot Spot, dijo en un comunicado que es la primera vez que le disparan a uno de ellos.

“Estamos aliviados de que la única víctima de ese día fuera nuestro robot”, señaló la compañía. “Es un gran ejemplo de cómo los robots móviles como Spot pueden utilizarse para salvar vidas”.

Las autoridades no han identificado al sospechoso ni los cargos en su contra.

Roscoe fue enviado a Boston Dynamics para que le quitaran las balas. Permanecerá en la compañía y se enviará una nueva unidad a la policía estatal.

This is Roscoe, one of the robot dogs on the Massachusetts State Police bomb squad. It's part of the team working to keep the Boston Pops Fireworks Spectacular safe. (Hopefully it's not afraid of fireworks...) pic.twitter.com/ARgMjB0nX1