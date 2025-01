Futuro secretario de Defensa de Trump evita hablar sobre invadir Panamá o Groenlandia

Pete Hegseth, veterano militar nominado por Donald Trump como secretario de Defensa para su próxima presidencia, evitó responder directamente a los senadores que le cuestionaron si acataría órdenes de Trump para utilizar la fuerza militar con el fin de anexar Groenlandia o el Canal de Panamá.

La senadora Mazie Hirono cuestionó la disposición a llevar a cabo un ataque militar contra Dinamarca, un aliado de la OTAN, para obtener el control de Groenlandia, o contra Panamá, por el canal interoceánico.

interrogó Hirono.

Senator Mazie Hirono accuses Pete Hegseth of plotting military takeovers of Greenland and the Panama Canal.



HIRONO: Would you use the military to take over Greenland or an ally?



HEGSETH: Trump never strategically tips his hand. I would never publicly state give one way or… pic.twitter.com/eNHJGVWgUh