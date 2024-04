Peter Pellegrini gana con 52% las elecciones presidenciales en Eslovaquia

En las elecciones presidenciales de Eslovaquia, el candidato socialdemócrata y oficialista Peter Pellegrini emerge como ganador con un sólido 55,02% de los votos, según datos oficiales de la agencia TASR.

Pellegrini supera a su rival liberal Ivan Korcok, quien obtuvo un 44,97% de apoyo, a pesar de haber sido el favorito en la primera vuelta.

La participación en esta segunda vuelta fue notablemente alta, alcanzando alrededor del 60%, en comparación con el 52% registrado en la primera vuelta. Pellegrini sucederá a la actual jefa del Estado, Zuzana Caputova, en el Palacio de Grasalkovic.

Aunque el papel del presidente eslovaco tiene limitadas competencias, Pellegrini se presenta como una figura de reconciliación en una sociedad polarizada, tras las protestas contra el Gobierno en marzo. En sus palabras de agradecimiento, Pellegrini expresó que su victoria es "un enorme compromiso, un gran honor y una satisfacción".

Caputova felicitó a Pellegrini por su victoria y le instó a actuar de manera inclusiva, mientras que Korcok admitió su decepción y expresó su deseo de que el nuevo presidente actúe independientemente y en línea con la Constitución.

Slovakia: the presidential run-off election which took place yesterday saw the leader of centre-left Hlas (S&D) and former Prime Minister Peter Pellegrini in first place, ahead of the independent Ivan Korčok (supported by PS-RE, KDH-EPP, SaS-ECR, D-EPP).



