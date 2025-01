Petro cede: Colombia aceptará deportados de EU a cambio de retiro de aranceles.

Colombia decidió aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos, incluso en aviones militares, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con sanciones económicas.

Tras esta medida, la administración estadounidense suspenderá los aranceles previstos y la mayoría de las restricciones anunciadas.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa, declaró que el gobierno colombiano aceptó “sin limitación ni demora” el retorno de migrantes deportados desde Estados Unidos, lo que puso fin a un impasse diplomático entre ambas naciones.

🚨The Government of Colombia has agreed to all of President Trump’s terms pic.twitter.com/mQocusSGOC