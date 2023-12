Piden protección para víctimas de ‘deepfakes’ explícitas

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una herramienta útil para todos los que navegan por las redes, pero también se ha vuelto un arma de doble filo al ser la principal creadora de imágenes falsas o ‘deepfakes’ de contenido explícito.

Debido al vasto universo en línea que existe en la actualidad, es prácticamente imposible parar la difusión de ‘deepfakes’ explícitas, afectando a las víctimas, quienes en varios casos resultan ser mujeres y menores de edad.

El problema ocasionó que a nivel mundial, se protegiera a las personas afectadas por las acciones de otros que sólo buscan perjudicarlas, por razones incomprensibles.

La investigadora independiente Genevieve Oh, realizó un análisis de las imágenes de contenido explícito creadas por la IA, el cual señala que este año fueron creados más de 143 mil videos manipulados que se subieron en línea.

Una mujer relató que su hija de 14 años y varias de sus amigas, fueron víctimas de alguien que utilizó la inteligencia artificial para crear ‘deepfakes’ explícitas, de cada una.

Lo peor del caso, es que el contenido de las jóvenes fue difundido en una secundaria de Nueva Jersey.

No se sabe si dicha institución es la misma donde estudian las jóvenes.

En Seattle, Washington, las autoridades siguen investigando el caso de un adolescente que se presume generó y distribuyó ‘deepfakes’ explícitas, usando imágenes de jóvenes alumnas de una escuela secundaria del estado.