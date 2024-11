Poilievre propone acuerdo comercial con EU excluyendo a México

Pierre Poilievre, líder de la Oposición canadiense, ha declarado estar dispuesto a negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos que excluya a México, en lo que ha sido interpretado como un intento de reforzar la relación bilateral entre Ottawa y Washington.

Según la agencia EFE, Poilievre expresó su disposición a proteger y priorizar los intereses comerciales de Canadá, argumentando que el 60% del comercio canadiense se realiza con Estados Unidos, lo que hace que esta relación sea crucial para la economía de su país.

#WATCH: Pierre Poilievre sends Trudeau a clear message in response to Trump's tariff threat.



Poilievre wants all tax hikes cancelled, O&G Caps scrapped and a plan to remove the 4.5M temporary foreign workers.



He says it's time to stop the partisan games and put canada first! pic.twitter.com/RnLFAM0sRM