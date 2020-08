Policía arresta a un niño y ahora enfrenta una demanda, entérate por qué

Key West, Florida, EE.UU.- Un abogado civil planea demandar a la policía y distrito escolar de Key West, Florida, por la detención de un niño de 8 años acusado de golpear a una maestra. El video policial del arresto de 2018, que el abogado publicó el lunes en redes sociales, muestra a agentes aleccionando al niño, quien estaba llorando, y sacándolo de la escuela con un cargo de agresión criminal.

El abogado Benjamin Crump dijo en un comunicado en Twitter que él y el abogado civil Devon Jacbos planean presentar una demanda federal esta semana contra el departamento de policía y el distrito escolar del condado Monroe. Fueron contratados por la madre del niño, Bianca N. Digennaro.

El jefe de policía de Key West, Sean T. Brandenburg, dijo en un comunicado del lunes que sus agentes no hicieron nada mal: "Basado en el reporte, siguieron procedimientos de operación estándar", señaló.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6