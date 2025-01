Policía captura al destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol

El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue detenido bajo la acusación de insurrección, esto luego de declarar la ley marcial en diciembre pasado, según informó la agencia anticorrupción del país.

La detención tuvo lugar después de un intento fallido hace casi dos semanas, que había sido bloqueado por su equipo de seguridad.

Tras su captura, Yoon afirmó que “el Estado de derecho se ha venido abajo completamente.”

BREAKING: CIO says they executed the warrant to detain impeached South Korean President Yoon Suk Yeol to question him over his botched martial law decree pic.twitter.com/SRSkWkZgV7