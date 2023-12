Policía encuentra muerto a sospechoso de tiroteo en Universidad de Nevada

Autoridades policiales informaron este miércoles que un sospechoso fue hallado muerto, luego de que los oficiales respondieron a lo que de acuerdo con trabajadores de la Universidad de Nevada campus Las Vegas, era un “tirador activo confirmado” en el lugar.

La institución educativa indicó en X, anteriormente Twitter, que el tirador estaba en el Beam Hall, edificio Frank and Estella, sede de la Escuela de Negocios Lee de la UNLV, y que los elementos policiacos estaban respondiendo a un informe adicional de disparos en la cercana unión de estudiantes.

La Policía de Las Vegas publicó en la red social propiedad de Elon Musk que un sospechoso "ha sido localizado y está muerto" aproximadamente 40 minutos después de que se publicara la alerta inicial.

"Esto no es un simulacro", escribió la universidad añadiendo “Corran, escóndanse, luchen”.

Un reportero de AP vio a un equipo de oficiales SWAT con insignias del FBI moverse en grupo hacia el campus justo antes de las 13:00 hora local, poco después de que las autoridades informaran sobre el sospechoso muerto.

Los funcionarios de la universidad en redes sociales solicitaron a cualquier persona en el campus a seguir refugiándose en el lugar.

"Esto sigue siendo una investigación activa", señalaron

El siniestro ocurrió en una ciudad aún marcada por uno de los peores asesinatos masivos de la historia de Estados Unidos, perpetrado el 1 de octubre de 2017 en el casino Mandalay Bay de Las Vegas, en el que murieron 60 personas y cientos más resultaron heridas.

#UNLV students being evacuated with hands up.@news3lv pic.twitter.com/SOkSsI6vV8