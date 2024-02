Policías matan a mujer que disparó contra fieles de una iglesia en Texas

Una mujer que vestía una gabardina abrió fuego con un arma larga en la megaiglesia del célebre pastor Joel Osteen en Texas antes de ser abatida por dos agentes fuera de servicio, ante lo cual los feligreses salieron corriendo entre los concurridos servicios dominicales, informaron autoridades.

La mujer entró en la iglesia de Houston con un niño de 5 años poco antes de 14 horas de hoy domingo, y el pequeño fue baleado de gravedad.

El jefe de la policía de Houston, Troy Finner, dijo que no estaba claro si el niño había sido alcanzado por una bala disparada por los agentes que respondieron a la agresión.

También resultó herido un hombre de 57 años.

El niño se encontraba en estado crítico en un hospital infantil. El hombre estaba estable en otro hospital con una lesión en la cadera.

Finner dijo que, después de que la mujer empezara a disparar, ambos agentes “la confrontaron” y la mataron. Dijo que desgraciadamente “un niño de 5 años resultó herido”, aunque no proporcionó más detalles sobre cómo se desarrolló el enfrentamiento.

Elogió a los agentes por confrontar rápidamente a la mujer, y añadió: “Ella tenía un arma larga, y podría haber sido mucho peor”.

