¿Hay posibilidades de fraude en emitir el votos por correo?

Seattle.- Mientras EU podría depender del voto por correo ante la pandemia, Trump ha hecho denuncias de fraude masivo. Así se evita.

Mientras las entidades de Estados Unidos lidian con cómo llevar a cabo elecciones de manera segura durante la pandemia, el Presidente Donald Trump ha hecho una serie de acusaciones sobre los riesgos de votar por correo.



Sin pruebas, el Presidente advirtió que las elecciones por correo implicarían robos de buzones, firmas falsificadas y papeletas impresas ilegalmente. El propio Trump ha votado por correo, pero al mismo tiempo ha afirmado en el pasado que votar por correo podría significar un caso de fraude masivo.

Los funcionarios en 11 de los 16 estados que limitan quién puede votar en ausencia han flexibilizado sus reglas electorales para permitir que cualquier persona vote de esta manera en las elecciones primarias y, en algunos casos, también en noviembre.



En Texas, los republicanos obtuvieron una victoria legal temporal y bloquearon con éxito un esfuerzo para expandir las reglas del voto por correo, pero los demócratas han apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.



En los estados que durante mucho tiempo han adoptado la votación por correo, como el estado de Washington, donde es el principal método desde 2005, funcionarios no ven evidencia de un fraude generalizado.

Se han presentado boletas de votación que levantan alarmas, docenas de casos marcados para una investigación más profunda en los años de elecciones importantes. Los funcionarios que dirigen las elecciones saben cómo es el intento de fraude electoral, y no se parece en nada a las siniestras escenas de delincuencia masiva y coordinada que describe el Presidente.



Kim Wyman, secretaria de estado de Washington, dijo que todos los métodos de votación tenían el potencial de ser fraudulentos, pero que su experiencia en Washington era que el fraude en la boleta electoral por correo era bajo.

Así es como funciona el sistema de Washington y los tipos de fraude que han encontrado los funcionarios:

Registro

Al igual que con todos los tipos de votación, la verificación del registro es uno de los pasos más importantes para garantizar que las personas que reciben las boletas por correo estén calificadas para usarlas. El estado de Washington verifica que la persona no esté registrada en otro lugar del estado y también verifica la información personal.



En 2007, una mujer en Washington registró con éxito a su perro y recibió boletas, como una forma de mostrar las fallas en el sistema. En 2016, otra persona intentó lo mismo, pero el registro no fue aprobado porque la información no coincidía con los registros de las bases de datos estatales y federales. Los fiscales enviaron una carta para advertirle a la persona que aquello era un delito.

Envíos por correo

Trump ha especulado que quienes intenten hacer fraude pueden robar los buzones de correo, un delito federal, para recolectar boletas y cometer fraude electoral. Pero dijo que en su experiencia, cuando alguien roba una boleta, generalmente esperaba encontrar otra cosa.



Las boletas en Washington están vinculadas a personas específicas con códigos de barras únicos que registran la trayectoria de la boleta, una protección que, dicho sea de paso, dificultaría que un país extranjero imprima boletas falsificadas (otra cosa que sugirió Trump).

Los votantes pueden realizar un seguimiento de su voto y, en caso de estar perdida, pedir un reemplazo, un proceso que invalidaría la boleta original.

Hasta el momento, no hay evidencia de que haya gente robando y enviando boletas en nombre de alguien más. Incluso si una papeleta fuera robada y enviada, se toparía con otro obstáculo.

Los votantes deben firmar el sobre de devolución de la boleta. Los trabajadores de la oficina electoral están capacitados para examinar firmas, verificando que la firma que viene coincide con la que está archivada para el votante antes de enviar la boleta a lo largo de la línea para ser contada.

Casos de fraude

Después de las elecciones, Washington se asoció con otros estados en un análisis de datos conjunto que analizó si algún votante emitió su voto en varios estados o si el voto se emitió a nombre de alguien que estaba muerto en el momento de la elección.



Después de las elecciones de 2016, ese sistema marcó 74 votos cuestionables en el estado de Washington: 59 personas que pueden haber votado en varios estados, 14 personas que pueden haber votado varias veces dentro del estado y un votante fallecido. Esas boletas se enviaron a los administradores electorales y fiscales del condado para un mayor escrutinio.



En algunos casos, encontraron errores en los datos y los votos fueron legítimos. En los casos de votos de personas fallecidas, Wyman dijo que los funcionarios a veces habían descubierto que un cónyuge acababa de morir y el sobreviviente quería emitir una última votación por él o ella. Para otros, dijo, las personas que poseen propiedades en dos estados intentaron votar en ambos.



Después de analizar los casos, los investigadores del condado de King no vieron ningún fraude significativo en 2016, pero enviaron cartas a 10 personas que parecían haber votado dos veces. El mensaje fue claro: vimos sus dos votos, incluso si estuvieran en estados separados, y eso es un delito.