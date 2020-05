Posible panorama del regreso a clases tras pandemia por coronavirus: UNICEF

ESTADOS UNIDOS.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dio a conocer cómo podría ser el regreso a clases tras la contingencia sanitaria provocada por la pandemia por coronavirus.

De acuerdo con el documento Mensajes y acciones importantes para la prevención y el control del Covid-19 en las escuelas, presentado por la unidad de Educación en emergencias UNICEF, con sede en Nueva York, Los niños y los jóvenes deben comprender la información básica y apropiada para su edad sobre la enfermedad del coronavirus, incluyendo sus síntomas, complicaciones, la forma en que se transmite y la manera de prevenir la transmisión.

Debes mantenerte informado sobre el Covid-19 a través de fuentes acreditadas como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los avisos de los ministerios de salud nacionales.

A continuación se comparten las sugerencias sobre cómo involucrar a los estudiantes de diferentes edades en la prevención y el control de la propagación de Covid-19 y otros virus. Las actividades deben adaptarse en función de las necesidades específicas de los niños (idioma, capacidad, género, etc.).

Preescolar

Concéntrate en los buenos comportamientos de salud, como cubrirse la tos y los estornudos con el codo y lávate las manos con frecuencia.

Canta una canción mientras te lavas las manos para practicar la duración recomendada de 20 segundos.

Establece una forma de rastrear el lavado de manos y recompensar el lavado de manos frecuente/oportuno.

Utiliza títeres o muñecos para demostrar los síntomas (estornudos, tos, fiebre) y sobre lo que tienes que hacer si se sienten enfermos (es decir, si les duele la cabeza, el estómago, si tienen calor o están muy cansados ) y cómo consolar a alguien que está enfermo (cultivando la empatía y las conductas de cuidado seguro).

Sienta a los niños más separados unos de otros, procura que practiquen el estiramiento de los brazos o que"aleteen" para mantener suficiente espacio como para no tocar a sus amigos.

Escuela Primaria

Asegúrate de escuchar las preocupaciones de los niños y de responder a sus preguntas de manera apropiada para su edad; no los abrumes con demasiada información.

Anímalos a expresar y comunicar sus sentimientos.

Analiza las diferentes reacciones que pueden sentir y explícales que son reacciones normales ante una situación anormal.

Haz hincapié en que los niños pueden tomar muchas medidas para mantenerse a salvo a sí mismos y a los demás.

Incorpora el concepto de distanciamiento social (alejarse de los amigos, evitar las grandes multitudes, no tocar a la gente si no es necesario, etc.).

Haz que los estudiantes analicen los textos para identificar los comportamientos de alto riesgo y sugieran la modificación de los comportamientos.

Por ejemplo, un profesor viene a la escuela con un resfriado. Estornuda y se cubre con la mano. Le da la mano a un colega. Se limpia las manos después con un pañuelo y luego va a clase a enseñar. ¿Qué hizo el profesor que fuera arriesgado? ¿Qué debería haber hecho en cambio?

Escuela secundaria inferior

Asegúrate de escuchar las preocupaciones de los estudiantes y de responder a sus preguntas.

Haz hincapié en que los estudiantes pueden tomar muchas medidas para mantenerse a salvo a sí mismos y a los demás.

Incorpora el concepto de distanciamiento social.

Concéntrese en los buenos comportamientos de salud , como cubrirse al toser o estornudar con un codo doblado o sobre un pañuelo de papel, y lavarse las manos.

Recuerda a los estudiantes que pueden convertirse en un ejemplo de comportamientos saludables para sus familias.

Alienta a los estudiantes a prevenir y abordar el estigma .

Analice las diferentes reacciones que pueden sentir y explícales que son reacciones normales ante una situación anormal.

Anímalos a expresar y comunicar sus sentimientos.







Escuela secundaria superior (Preparatoria)

Asegúrate de escuchar las preocupaciones de los estudiantes y responder a sus preguntas.

Haz hincapié en que los estudiantes pueden tomar muchas medidas para mantenerse a salvo a sí mismos y a los demás.

Incorpora el concepto de distanciamiento social.

Concéntrate en los buenos comportamientos de salud, como cubrirse al toser o estornudar con un codo doblado o un pañuelo de papel, y lavarse las manos.

Alienta a los estudiantes a prevenir y abordar el estigma.

Analiza las diferentes reacciones que pueden sentir y explícales que son reacciones normales ante una situación anormal.

Anímalos a expresar y comunicar sus sentimientos.

Incorpora la educación pertinente sobre la salud en otras materias.

Los cursos de ciencias pueden abordar el estudio de los virus, la transmisión de enfermedades y la importancia de las vacunas.

Los estudios sociales pueden centrarse en la historia de las pandemias y sus efectos secundarios e investigar cómo las políticas públicas pueden promover la tolerancia y la cohesión social.