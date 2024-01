Presidenta de Harvard renuncia tras las acusaciones de plagio y antisemitismo

La presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, renunció el martes tras ser acusada de plagio y en medio de críticas por su testimonio en una audiencia del Congreso estadounidense en la que fue incapaz de decir inequívocamente que los llamamientos en el campus al genocidio de los judíos violarían la política de conducta de la escuela.

Ella es la segunda presidenta de universidades de renombre que dimite en el último mes tras el testimonio ante el Congreso. Claudine, la primera presidenta negra de Harvard, anunció su partida en una carta a la comunidad apenas unos meses después de asumir el cargo.

"As former Presidents of Harvard University, we offer our strong support for Claudine Gay as she leads Harvard into the future. We look forward to supporting President Gay in whatever ways we can as Harvard faces this challenging moment for higher education and the wider world."…

Ella y los presidentes del MIT y de la Universidad de Pensilvania fueron criticados el mes pasado por sus respuestas jurídicas a un interrogatorio de la diputada neoyorquina Elise Stefanik, que preguntó si “pedir el genocidio de los judíos” violaría el código de conducta de las universidades.

Los tres rectores habían sido convocados ante la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, dirigida por los republicanos, para responder a las acusaciones de que las universidades no protegían a los estudiantes judíos en un contexto de creciente antisemitismo en todo el mundo y a las consecuencias de la intensificación de la guerra de Israel en Gaza, que se enfrenta a fuertes críticas por el creciente número de muertos palestinos.

Statement from President Gay: There are some who have confused a right to free expression with the idea that Harvard will condone calls for violence against Jewish students. Let me be clear: Calls for violence or genocide against the Jewish community, or any religious or ethnic…