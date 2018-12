Presidente de Ecuador pide a Assange dejar su embajada

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Lenín Moreno ha dejado claro sin tapujos su incomodidad por la presencia de Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres y le invitó a irse.

Su tiempo de asilo en la sede diplomática, que suma ya seis años, está a punto de agotarse si el fundador de Wikileaks hace caso al presidente de Ecuador y decide abandonar la legación diplomática por su propio pie.

"Está hecho el camino para que el señor Assange tome la decisión de salir a una casi libertad", ha asegurado Moreno este jueves en una entrevista con varias radios locales, precisando que Reino Unido ha garantizado que el australiano no será extraditado a ningún país si su vida corre peligro.

Assange buscó refugio en la embajada ecuatoriana en Londres en un ya lejano 2012, cuando enfrentaba cargos en Suecia por presuntos abusos sexuales. Esa causa fue archivada, pero el fundador de Wikileaks teme que si sale de la legación diplomática pueda ser detenido por las autoridades británicas, que le requieren por haber vulnerado medidas cautelares, y después extraditado a Estados Unidos para responder por la revelación de secretos de Estado de Wikileaks.

De ahí que el presidente de Ecuador haya reafirmado que, en conversación con el Gobierno del Reino Unido, le han asegurado que tal escenario no se dará. "Nos enviaron una comunicación oficial del Gobierno británico indicando que la Constitución de Gran Bretaña impide que una persona sea extraditada a un sitio donde corra peligro su vida", ha insistido Moreno.

Aun así, el australiano tendrá que responder por incumplir la libertad condicional. "No olvidemos que él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello. Eso lo decidirá la justicia británica", precisó Moreno.