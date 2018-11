Presidente de EU acusa a migrantes de causar problemas en México

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump advirtió hoy que su país no tolerará la ‘invasión’ de miles de inmigrantes centroamericanos que han llegado recientemente en caravana a la ciudad mexicana de Tijuana y pretenden cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Además, Trump acusó a los migrantes de provocar crímenes y grandes problemas en México, informó el portal de noticias Excélsior.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!