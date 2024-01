Preso será ejecutado por primera vez con gas nitrógeno en EU

Tras una larga espera, el gobierno de Alabama prepara los últimos detalles para la primera ejecución de un preso con gas nitrógeno en Estados Unidos, la cual está previsto que se lleve a cabo el día de mañana, 25 de enero de 2024.

De acuerdo con CNN y BBC News, Kenneth Eugene Smith será ejecutado a través del método de hipoxia de nitrógeno en el centro correccional William C. Holman en Atmore, luego de que en 2022, fallara su primer intento de ejecución.

En 1996, Kenneth Eugene Smith fue encontrado culpable y condenado a la pena de muerte junto con otro sujeto, por el homicidio por encargo de Elizabeth Sennett, esposa de un predicador, en 1986.

Smith pasó varios años en el temido ‘corredor de la muerte’ esperando su destino final.

Fue hasta noviembre de 2022 que su largo tormento llegaría a su fin, aparentemente.

Todo estaba listo para inyectarle a Smith una inyección letal, sin embargo, el personal autorizado no pudo administrarle el líquido, ya que al parecer no encontraban su vena.

El estado de Alabama canceló la ejecución debido a que estaba a punto de expirar la orden emitida por el gobierno.

Kenneth Eugene Smith volverá a darle cara a la muerte el día de mañana, por segunda y última vez, por medio de un método controversial.

Según señala BBC News, se le atará una máscara hermética a la cara de Smith para suministrar nitrógeno, obligándolo a inhalar el gas lentamente hasta causar su muerte.

A pesar de aceptar su destino inminente, Smith hizo todo lo posible para evitar morir por medio de un método que le causaría dolor innecesario.

