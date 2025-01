Presunto cártel mexicano dispara contra agentes fronterizos de EU

Las autoridades estadounidenses informaron sobre un enfrentamiento ocurrido ayer cerca de la frontera sur, donde presuntos integrantes de un cartel mexicano abrieron fuego contra agentes de la Patrulla Fronteriza.

El conflicto ocurrió mientras un grupo de migrantes intentaba cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos.

El incidente tuvo lugar en la tarde, en las inmediaciones de Frontón, Texas, según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Aunque se ofrecieron pocos detalles adicionales, se confirmó que los agentes respondieron rápidamente a la amenaza.

US Border Patrol and Mexican cartel members trade gunfire at southern border: report https://t.co/RjjeRuGNnB pic.twitter.com/OYfFQ7O1t5