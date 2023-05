Prevén que migrantes expulsados por EU sean enviados al sur de México

El Gobierno de México podría trasladar a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos bajo el Título 8 a zonas en el sur del país una vez que expire esta noche el Título 42, aseguró este jueves la Administración Biden.

Apenas la semana pasada, el Gobierno de México se comprometió a seguir recibiendo migrantes deportados por EU bajo el Título 8 cuando concluyan esta noche las expulsiones por razones de salud del Título 42; los migrantes que sean devueltos a México serían de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

The Title 42 order lifts at 11:59 PM on May 11, and the United States will return to using Title 8 immigration authorities. These decades-old authorities carry steep consequences for unlawful entry, including at least a five-year ban on re-entry.



Learn: https://t.co/eqtMICub1m pic.twitter.com/5LnKRZzQi7