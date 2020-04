Checa lo que dijo el primer ministro británico tras vencer al Covid-19

Londres.- Boris Johnson, primer ministro británico dijo hoy que le debe la vida al Servicio Nacional de Salud que lo atendió tras contraer el COVID-19, en momentos en que Gran Bretaña superó las 10.000 muertes por el coronavirus.

"No les puedo agradecer lo suficiente", comentó Boris Johnson en su primera declaración pública desde que fue retirado de terapia intensiva el jueves por la noche en el Hospital St. Thomas de Londres. "Les debo la vida", agregó.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5