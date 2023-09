Primera dama de EU, Jill Biden, da positivo a Covid-19

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo a Covid-19 el lunes en una prueba diagnóstica, pero sólo experimenta síntomas leves, indicó su portavoz.

El presidente Joe Biden se realizó una prueba tras el positivo de su esposa, pero sus resultados fueron negativos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el mandatario seguiría haciéndose pruebas con regularidad y que se le vigilará para detectar síntomas.

