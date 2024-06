Primera ministra de Dinamarca atacada en una plaza de Copenhague, según reportes

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue atacada por un individuo en una plaza céntrica de Copenhague, según reportó el viernes la agencia de noticias estatal Ritzau.

La policía de Copenhague confirmó a través de la plataforma X que una persona ha sido arrestada en relación con el incidente y que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

No se supo de inmediato cómo se produjo la agresión ni si Frederiksen resultó herida de algún modo. La oficina de la primera ministra declaró a la cadena estatal danesa DR que estaba “conmocionada” por el incidente.

Los informes no daban más detalles y no quedaba claro en qué contexto se produjo la agresión, pero ésta se produjo poco antes de las elecciones parlamentarias a la Unión Europea del domingo.

Frederiksen ha estado haciendo campaña con la candidata principal de los socialdemócratas a la UE, Christel Schaldemose. Según los medios de comunicación, la agresión no estaba relacionada con ningún acto de campaña.

La noticia del ataque fue recibida con conmoción y condena por políticos de todo tipo dentro y fuera del país escandinavo.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, declaró que “un ataque a un líder democráticamente electo es también un ataque a nuestra democracia”, mientras que Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, condenó en X lo que calificó de “cobarde acto de agresión”.

Outraged by the assault on the Danish Prime Minister Mette Frederiksen @statsmin in Copenhagen tonight.



I strongly condemn this cowardly act of aggression.



All my thoughts are with you and your family, dear Mette and hope you overcome this horrendous attack soon.