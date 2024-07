Princesa de Gales, Kate Middleton reaparece en Wimbledon 2024

Este domingo, la Princesa de Gales, Kate Middleton, hizo una esperada reaparición pública en la final masculina de Wimbledon 2024, donde se enfrentaron el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic. Kate, patrona de la All England Lawn Tennis and Croquet Club y gran aficionada al tenis, no asistió sola al evento; ya que la acompañaron su hija, la Princesa Charlotte, una fanática de Alcaraz, y su hermana, Pippa Middleton.

Kate Middleton lució un elegante conjunto morado de la firma Safiyaa, que incluía un cuerpo de cuello cerrado, mangas cortas ligeramente abullonadas y fruncidas, y una falda larga con movimiento. Complementó su atuendo con un broche de lazo, pendientes plateados, dos brazaletes dorados y un pequeño bolso de mano cuadrado en piel beige con cierre metálico.

La Casa Real británica emitió un comunicado urgente anunciando la presencia de la Princesa en los juegos, lo que causó gran expectación entre los asistentes.

Kensington Palace: The Princess of Wales, Patron of the All England Lawn Tennis and Croquet Club, will attend the Gentlemen's Singles Final of The Championships, @Wimbledon on Sunday 14th July. pic.twitter.com/b1c5lMdYuF