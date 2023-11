Príncipe Enrique se excluye del cumpleaños del Rey Carlos III

Es común que las familias manden con anticipación invitaciones de cumpleaños a los amigos y familiares más cercanos, pero tal parece que un miembro de la familia real de Reino Unidos decidió excluirse de cierta fiesta este año.

Algunas personas cercanas del monarca del Reino Unido, declararon al diario británico The Sun, que el Rey Carlos III extendió una invitación de cumpleaños a su hijo menor, el príncipe Enrique (también conocido como Harry) y al resto de su familia.

Sin embargo, señalan que las asperezas con el Duque de Sussex siguen a flote, al punto de haber rechazado la oportunidad de desearle un feliz cumpleaños a su propio padre.

🇬🇧 El rey Carlos III de Inglaterra celebrará su 75º cumpleaños sin su hijo Enrique. La ausencia pone en manifiesto el distanciamiento del duque de Sussex con la familia real británica ⤵️ https://t.co/TNcrGS2flQ — EL PAÍS América (@elpais_america) November 6, 2023

Por otra parte, el portavoz del Duque de Sussex, el príncipe Enrique no ha recibido invitación para el cumpleaños 75 del Rey Carlos III, el cual, según información oficial, se celebrará el próximo martes 14 de noviembre, en Clarence House.

Esto luego de que Sunday Times informara que el esposo de Meghan Markle había sido quien rechazó viajar desde California a Londres para festejar otro año más de vida de su padre.

‘En respuesta a los titulares de los medios de comunicación del Reino Unido, no ha habido ningún contacto con respecto a una invitación para el próximo cumpleaños de Su Majestad’, declaró el portavoz.

No sería la primera vez que el príncipe Enrique hace todo lo posible por evitar a sus familiares del otro lado del mundo, luego de mudarse con su esposa Meghan Markle a Los Ángeles.

Uno de los últimos eventos donde fue visto (por obligación), fue durante la coronación del Rey Carlos III, al cual asistió sin problemas, pero cuando se trató de la fiesta, Enrique decidió irse sin despedirse y volar de regreso a Estados Unidos.

Revelarán todos los secretos

Esta información llega un día después de que se diera a conocer que lanzarán un libro titulado ‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival’, donde califican al Rey Carlos III como ‘impopular’ y a su primogénito, el Príncipe Guillermo, como un ‘heredero hambriento de poder’.

Además, incluso aseguran que se revelará quien cuestionó el color de piel de su primogénito, Archie.

Con información de Reforma