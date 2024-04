¿Príncipe Harry renunció a su residencia británica? Esto se sabe

Parece ser que el príncipe Harry se está desprendiendo cada vez más de sus raíces reales, pues medios aseguran que el hijo menor del rey Carlos III ha renunciado a su residencia británica.

De acuerdo con New York Post, unos documentos publicados por Companies House que fueron obtenidos por Daily Mail, señalan que Harry actualizó sus registros de vivienda afirmando que su ‘nuevo país/estado habitualmente residente’ es Estados Unidos.

Un detalle es que la documentación fue presentada el miércoles 17 de abril por Companies House para la empresa de viajes ecológicos Travalyts, pertenecientes al duque de Sussex, sin embargo, Harry enumeró la ‘fecha de cambio’ el día 29 de junio de 2023.

No está claro la renuncia a su residencia británica afectará a alguno de sus títulos, como el de ser Consejero de Estado o ser uno de los siete miembros de la familia real británica que pueden sustituir al monarca en caso de que éste se encuentre en el extranjero o se ausente por enfermedad; aunque podría tener la oportunidad de discutir este tema con su padre el próximo mes, cuando visite Londres, según publicó Page Six.

