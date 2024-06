Príncipe William asiste solo a la boda del duque de Westminster

Las campanas sonaron este viernes en la ciudad de Chester en Inglaterra por la boda del VII duque de Westminster Hugh Grosvenor con Olivia Henson, un festejo de la alta clase que tuvo entre los invitados al príncipe William.

El hijo mayor del rey Carlos III cumplió funciones como acomodador en la boda de Hugh Richard Louis Grosvenor, quien hace unas horas ostentaba el ‘título’ del ‘soltero más rico de Inglaterra’.

El príncipe de Gales fue fotografiado saludando a las cámaras cuando llegó sin sus hijos y sin su esposa, la princesa Kate de Gales al servicio en la Catedral de Chester.

The crowd calling out Prince William's name as he leaves the cathedral after the wedding 😍 pic.twitter.com/oyLhrSfOla

La ausencia del príncipe Harry fue bastante notoria, especialmente porque es considerado uno de los amigos más cercanos de Hugh Grosvenor.

Una fuente dijo esta semana que habría sido difícil para Harry asistir, y que la decisión de no asistir fue un acuerdo entre amigos.

El duque de Westminster es el padrino del hijo de William, el príncipe George, y del hijo de Harry, Archie.

Hugh Grosvenor, the Duke of Westminster, married Olivia Henson today at Chester Cathedral, in what many are calling the society wedding of the decade and the “most royal non-royal nuptials.” Go inside their ceremony here: https://t.co/xJhEk1l5xX pic.twitter.com/aFQ25a1LPw