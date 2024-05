Príncipe William y su hijo George disfrutan la final de la Copa FA

La realeza británica también sale a divertirse de vez en cuando, como fue el caso del príncipe William y su hijo, el príncipe George, quienes festejaron la victoria 2 a 1 del Manchester United contra Manchester City en la final de la Copa FA.

El hijo mayor del rey Carlos III es presidente de la asociación de fútbol, por lo que tuvo el honor de bajar al campo de juego del Estadio de Wembley en Londres entre aplausos de los aficionados tras la alineación de ambos equipos previo al partido.

Por su parte, el futbolista Phil Foden parecía fascinado mientras estrechaba la mano con el príncipe de Gales, tal como lo hizo con los presentes en la cancha.

Prince George and a smiling Prince William today at Wembley❤️⚽️



The way they’re both standing the exact same way😭 pic.twitter.com/xYsBnAjlzz