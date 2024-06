Procesan a Rudy Giuliani en Arizona por fraude electoral en 2020

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado del expresidente Donald Trump, fue procesado este lunes en relación con el caso penal que investiga el plan para revertir la derrota electoral de Trump en Arizona frente a Joe Biden. La información fue confirmada por la Oficina del Sheriff del condado Maricopa.

La oficina del sheriff proporcionó una foto de fichaje de Giuliani, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el proceso. La oficina del secretario de la Corte Superior del condado Maricopa informó que Giuliani pagó una fianza en efectivo de 10.000 dólares. Este desarrollo marca un nuevo capítulo en las consecuencias legales derivadas de los intentos de desafiar los resultados de las elecciones de 2020.

