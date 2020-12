EEUU: Prohíben comer en interior de restaurantes de Nueva York… otra vez

Nueva York.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reinstaló el viernes la prohibición de comer en el interior de los restaurantes en la Ciudad de Nueva York al propagarse el contagio del coronavirus.

A partir del lunes sólo se permitirá comer en las partes a cielo abierto de sus instalaciones o comprar comida para llevar, dijo Cuomo en conferencia de prensa en Albany, la capital estatal.

El gobernador demócrata había insinuado que reinstalaría la prohibición y dijo que sólo esperaba para ver si se estabilizaban las tasas de hospitalización. El principal experto del gobierno en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, dijo en una conversación con Cuomo el lunes que prevé que las hospitalizaciones seguirán aumentando hasta mediados de enero.

Cuomo dio la orden a pesar de la oposición del sector restaurantero, el cual advirtió que habría despidos durante la temporada navideña mientras el gobierno federal aún no aprueba las medidas de alivio.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que había anticipado la medida.

Los expertos en salud pública han advertido reiteradamente que cenar bajo techo en restaurantes, sobre todo en locales pequeños y atestados, incrementa el riesgo de la transmisión. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), comer en esos locales conlleva un “alto riesgo”.

Today's update on the numbers:



Total COVID hospitalizations are at 5,321.



Of the 212,672 tests reported yesterday, 10,595 were positive (4.98% of total).



Sadly, there were 87 fatalities. pic.twitter.com/M4ijz1WRiU