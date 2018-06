Preparan más protestas en Nicaragua

Agencia

NICARAGUA.- "En las últimas semanas no habíamos convocado a ninguna manifestación social en las calles, porque teníamos que salvaguardar las vidas de los nicaragüenses, porque sabemos los altos índices de represión que ha habido en estos últimos días", dijo el miembro de la Alianza, Lesther Alemán.

De acuerdo con vanguardia.com, datos de la CIDH indican que al menos 212 personas murieron en Nicaragua a causa de la represión de Ortega contra protestas pacíficas entre el 18 de abril pasado y el 19 de junio, a lo que se suman otras 9 víctimas en los últimos 3 días, según organismos humanitarios locales.

Organizaciones No Gubernamentales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) hacen llegar la cifra de muertos a 218.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesta por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, espera que Ortega no se atreva a reprimir las manifestaciones ante la presencia de la CIDH y la ACNUDH, que llegará a Nicaragua el próximo miércoles, ya que quedaría en evidencia como "genocida".

"Vamos a retomar las marchas, prometimos que cuando tuviésemos las garantía de seguridad mínimas, que es la presencia de estos organismos internacionales, íbamos a retomar el tema de las marchas", afirmó el también miembro de la Alianza, Víctor Cuadras.

La constitucionalista Azahalea Solís, también integrante de la Alianza, afirmó que mantener las protestas cívicas es importante porque el Gobierno no está en el diálogo nacional por su voluntad política.

"No hay manera de resolver esto si no es con la insurrección cívica que ha habido durante todo este tiempo, el Gobierno no está sentado en la mesa porque tenga voluntad de paz, está sentado porque el pueblo de Nicaragua lo puso en la mesa, cómo, con actividades de movilización", sostuvo Solís.

Los miembros de la Alianza afirmaron que anunciarán las actividades a lo largo de esta semana, sin que esto afecte las negociaciones con el Gobierno en el diálogo nacional, que tiene como mediador al Episcopado.

Nicaragua lleva más de dos meses sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.