Protestas en Perú dejan dos muertos y varios heridos

Luego de la destitución de Pedro Castillo, cientos de personas se manifestaron contra el nuevo gobierno de Perú en la ciudad de Andahuaylas, que dejó un saldo de dos muertos y varios heridos, informó el ministro interior César Cervantes a la radio RPP.

Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido el miércoles 7 por el Congreso.

Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales. Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un "paro indefinido" a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.

El Frente Agrario exgió la liberación "inmediata" de Castillo, rechazando que haya perpetrado un "golpe de Estado" cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.

Ella externó ayer sus condolencias al revelarse la primera muerte en las protestas.

En México, diputados y senadores de oposición exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, no intervenir en la política interna del gobierno peruano.

La diputada del PAN, Mariana Gómez, quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que el Ejecutivo Mexicano se puso del lado incorrecto de la historia.