Protestas y arrestos inundan Londres tras asesinato de tres niñas

Al menos un centenar de personas han sido arrestadas en Londres tras participar en protestas que surgieron por el asesinato de tres niñas en Southport, informó la Policía Metropolitana británica.

Decenas de personas salieron enfurecidas a las calles de Londres después de que el lunes 29 de julio, un adolescente de 17 años apuñalara a varias pequeñas en un evento temático de Taylor Swift en una escuela de baile; tres menores de edad murieron y varios más resultaron heridos.

Horas antes, la Policía declaró que se habían violado las condiciones impuestas a la protesta. Los manifestantes lanzaron bengalas hacia las puertas de Downing Street, donde se encuentra la residencia del primer ministro británico, y hacia una estatua de Winston Churchill.

Los asistentes coreaban frases como ‘salven a nuestros niños’ y ‘detengan los barcos’, mientras lanzaban objetos a los agentes, informó la cadena británica BBC.

