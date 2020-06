Pueblos indígenas podrían llegar a desaparecer tras impacto del coronavirus

MÉXICO.- La crisis sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus ha evidenciado las vulnerabilidades presentes en la sociedad del 2020. En la cual las personas más afectadas por la cepa Covid-19 son aquellas que se encuentran en regiones remotas en donde carecen de los servicios más elementales, tal es la lamentable situación actual de los pueblos indígenas presentes en América Latina.

Investigadores del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM realizan un mapa sobre los Pueblos indígenas y negros de América Latina impactados por la Covid-19, en el cual muestran que hasta el 14 de junio, 214 de estos grupos en 12 países ya habían sido alcanzados por la pandemia, y la expectativa es que aumenten los casos en la región.

Nemesio Rodríguez, investigador de la sede Oaxaca del Programa, comentó que desde abril empezaron a recibir información, generada por las mismas organizaciones y movimientos de esos pueblos, sobre contagios y decesos a causa de la Covid-19, y decidieron mostrar cómo se expande el SARS-CoV-2 en estos grupos. El reporte se actualiza cada 15 días.

En el primer informe, a finales de mayo, eran 148 grupos de 10 países afectados por el nuevo coronavirus, pero en los siguientes 15 días se sumaron otros 66 grupos, dando un total de 214 para el conjunto de naciones de América Latina. Además, en 47 de ellos se sigue reportando la propagación del virus.

En el mapa se indican los grupos y los números de casos de Covid-19 registrados.

“Decidimos mapear cómo se iba dando esta expansión y darle un tratamiento diferente al de los ministerios de salud de América Latina, porque uno de los faltantes es precisamente esta variación étnica”, dijo el especialista.

Estos grupos, explicó Rodríguez, son más vulnerables al SARS-CoV-2 por el abandono que sufren del Estado y porque los servicios que reciben en general “son de última categoría”: no cuentan con agua o tienen dificultades para acceder a ella; en los centros de salud no hay insumos ni la infraestructura requerida. “Si no cuentan con elementos suficientes para atender los problemas normales, mucho menos en una estructura de pandemia”.

El académico señaló que la pandemia en estos grupos es peligrosa, pues en algunos casos puede llevar a su desaparición, principalmente en los que involucran países de la cuenca Amazónica; en algunos casos se podría hablar de genocidio, ante la actitud deliberada de autoridades para que se contagien.

“Hay grupos muy pequeños de 100 a 150 personas y los primeros afectados son los que guardan la memoria, es decir, los viejos. La situación es grave”, insistió.

También destacó que en los lugares donde están asentados estos grupos se sobrepone la economía a la vida y la salud. Por ejemplo, la minería legal e ilegal ha seguido operando, así como las explotaciones forestales, las invasiones de tierras y los megaproyectos en los territorios con marcadores históricos étnicos.