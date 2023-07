Una pareja muerta y una menor -su hija- herida; es el saldo de un ataque que dañó el puente Kerch que une Rusia con Crimea, hecho que obligó al cierre temporal del tramo por segunda vez en menos de un año.

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó aumentar la seguridad en el puente Kerch de 19 kilómetros, repitiendo un llamado que hizo en octubre de 2022 cuando el tramo resultó gravemente dañado por una explosión que Moscú también atribuyó a Kiev.

Ataque al puente Kerch en Crimea mata a una pareja; su hija resultó herida. (Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP)

El mandatario prometió además que “habrá una respuesta de Rusia, por supuesto”.

“Lo que sucedió es otro acto terrorista del régimen de Kiev”, dijo Putin en una reunión televisada con funcionarios.