Puff Diddy cede su parte de Revolt Media, la empresa que fundó en 2013

Sean “Diddy” Combs ha vendido su participación en Revolt, la compañía de medios que él mismo fundó hace más de diez años. El rapero y empresario, que también ejercía como presidente de la empresa, ha visto sus acciones totalmente redimidas y retiradas, según informó la compañía con sede en Los Ángeles en un comunicado publicado el martes en su sitio web.

Revolt no divulgó la suma pagada a Combs por su parte en esta compañía de noticias y entretenimiento dedicada al hip hop, la cual fundó en 2013. En el comunicado, el director ejecutivo Detavio Samuels destacó que, al unirse a la empresa en 2020, se dio cuenta de que “nuestra misión es más grande que cualquier individuo”.

Revolt también anunció una nueva estructura de propiedad que dará a sus empleados una participación accionaria en la empresa, que transmite programas en línea, como “Black Girl Stuff” y “The Life of Draco”, con el rapero Big Draco.

La medida se produce en un momento en que la reputación de Combs se ha visto manchada tras varias demandas presentadas a finales del año pasado que plantearon acusaciones de agresión sexual y violación por parte de uno de los artistas y productores más reconocidos del hip hop.

