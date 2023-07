Putin celebra ‘fracaso’ de contraofensiva de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este domingo que la contraofensiva de Ucrania "no ha tenido éxito" hasta el momento, después de que Kiev haya reconocido que las operaciones avanzan más despacio de lo previsto por las defensas preparadas por las tropas rusas en las zonas que ocupan en el este y el sur del país.

"Todos los intentos del enemigo de romper nuestras defensas (...) no han sido exitosos a lo largo de la ofensiva. El enemigo no ha tenido éxito",

recalcó en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa Rossiya 1.

Asimismo, destacó que las tropas rusas "se están comportando de forma heroica". "De forma inesperada para el enemigo, en algunas zonas están yendo a la ofensiva y haciéndose con las posiciones más ventajosas", ha dicho, si bien ha declinado especificar cuáles son las principales operaciones en estos momentos, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reconoció a principios de julio que la contraofensiva se ha visto "ralentizada" por las defensas rusas y afirmó que le hubiera gustado que las armas entregadas por Occidente hubieran llegado más rápidamente para lanzar las operaciones "mucho antes".

Apenas unos días antes, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, dijo sentirse "enfadado" y ha rechazó las críticas internacionales a la contraofensiva por desarrollarse lentamente. "Cada metro se consigue con sangre", sostuvo.

"Las tropas avanzan todos los días, aunque sea solo 500 metros. Esto no es un espectáculo. No es un programa que todo el mundo está viendo o apostando ni nada por el estilo. Todos los días, cada metro se consigue con sangre", recalcó en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Washington Post'.

Rusia responderá al uso de bombas de racimo

Putin también tildó de "criminal" la entrega de bombas de racimo a Ucrania y ha recalcado que, si bien Moscú "no las ha usado por ahora", se reserva el derecho a "actuar de forma recíproca" en caso de que Kiev las utilice en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

"El uso de bombas de racimo fue descrito como un crimen por la propia Administración estadounidense. Creo que así es como debe ser tratado",

manifestó Putin en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa Rossiya 1

"Quiero decir que Rusia tiene suficientes suministros de diversos tipos de municiones de racimo. Hasta ahora no lo hemos hecho, no las hemos usado y no hemos tenido esta necesidad, pese a la bien conocida escasez durante un cierto periodo de tiempo",

indicó, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha hecho hincapié en que "si las usan (contra las fuerzas rusas)", Moscú "se reserva el derecho a respuestas de forma recíproca", antes de argumentar que la entrega de municiones de racimo a Kiev deriva de que "sufren una escasez de municiones, en general".

(Con información de Reforma)