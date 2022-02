Putin reconoce independencia de regiones separatistas de Ucrania

Este lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania, estas decisiones podrían generar un incremento de las tensiones con Occidente, ya que se teme que Moscú invada a Ucrania.

A través de un comunicado Putin informó a su homólogo Francés, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, si interés por reconocer la independencia de las dos repúblicas separatistas, Donetsk y Lugansk.

Telephone conversation with President of France Emmanuel Macron: developments in Ukraine, evacuation of LPR and DPR citizens https://t.co/P3fyDXs0Kf

Esta tarde el mandatario ruso se reunió con diferentes funcionarios para discutir sobre el reconocimiento de estas regiones separatistas al este de Ucrania; Donetsk y Lugansk.

De acuerdo con AP, los líderes europeos insistieron al líder de Rusia resistirse al reconocimiento de estas regiones, mientras que el jefe de política exterior de la Unión Europea (UE) advirtió con castigos si lo hace.

Se informa que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski citó a una reunión de emergencia con los altos funcionarios de seguridad.

Por otra parte, la casa presidencial declaró que Putin manifestó a los líderes de Alemania y Francia que en poco tiempo firmará un “decreto relevante”, del cual no dio más detalles.

El Kremlin informó que el canciller de Alemania, Olaf Scholz y el presidente de Francia Emmanuel Macron, manifestaron su decepción por el desarrollo, a su vez dejaron expresaron que están dispuestos a continuar los contactos.

Durante la reunión el Consejo de Seguridad de Putin, una serie de funcionarios importantes rusos apoyaron reconocer la independencia de las regiones al este de Ucrania, aunque algunos mencionaron que el presidente puede tomarse el tiempo para evaluar el apoyo.

"Russia has made and is making efforts to resolve all matters peacefully." The Security Council held a meeting at the Kremlin https://t.co/CzbbIEf2Go pic.twitter.com/xUpJW2i62R