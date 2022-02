Putin lanza operación militar en territorio de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el jueves una operación militar en Ucrania, asegurando que su objetivo es proteger a civiles.

En un discurso televisado, Putin dijo que la medida es en respuesta a las amenazas procedentes de Ucrania. Añadió que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania y que la responsabilidad del derramamiento de sangre recae sobre el “régimen” ucraniano.

Putin advirtió a otras naciones que cualquier intento de interferir con las acciones rusas resultará en “consecuencias que nunca antes han visto”.

Acusó a Estados Unidos y a sus aliados de desatender las exigencias de Rusia de evitar que Ucrania se integre a la OTAN y de ofrecerle a Moscú garantías en materia de seguridad.

Dijo que la operación militar rusa tiene el objetivo de garantizar la “desmilitarización” de Ucrania. El mandatario ruso añadió que todos los elementos de las fuerzas armadas ucranianas que depongan las armas podrán salir de manera segura de la zona de combate.

Poco después, el presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó que esta medida tendrá consecuencias:

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k