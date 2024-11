Qatar suspende mediación entre Israel y Hamas ante falta de avances

Qatar ha suspendido su papel de mediador en las negociaciones entre Israel y Hamas debido a la falta de avances y la negativa de ambas partes a entablar un diálogo constructivo, informaron dos fuentes cercanas a la situación a CNN.

Esta decisión llega tras la conclusión del gobierno qatarí de que los esfuerzos de mediación se han convertido más en un tema político y de relaciones públicas que en un intento serio de lograr la paz y proteger a los rehenes y a los civiles palestinos.

