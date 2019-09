Queda con la nariz partida a la mitad por usar camas de bronceado

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una madre se quedó con un agujero en la nariz que la partió a la mitad después de lo que ella ignorara que era cáncer de piel. La maestra Rebecca Rupp solía describirse a sí misma como una fanática de las camas de bronceado, saltando bajo las luces UV hasta seis veces por semana.

La mujer de 41 años dijo que cuando era una adolescente y crecía en Oklahoma, EE. UU., le encantaba la confianza que le daba el bronceado. A pesar de que la gente le advirtió de los peligros, ella haría cualquier cosa para mantener la piel bronceada.

En agosto del año pasado, Rebekah notó que había aparecido una mancha oscura en su mejilla, así que fue a ver a su dermatólogo para que la revisara.

También te puede interesar: A la espera de ser extraditado, socio de “El Chapo” capturado en Italia

Mientras estaba allí, el dermatólogo notó una mancha blanca, que Rebekah había asumido que era inocente, en la punta de su nariz, que se quitó de inmediato y envió para su análisis.

A sun-worshipper who used tanning beds six times a week was left with a gaping hole in her nose after developing skin cancer.



Rebekah Rupp, 41, of Morrison, Oklahoma, started using the machines in her teens and loved the confidence that having a bronzed… https://t.co/rIow1Kv4rd pic.twitter.com/tRpSlWamPW