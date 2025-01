¿Quién es Sheila Fox, mujer encontrada viva tras 52 años de desaparecida?

Sheila Fox, originaria de Coventry, tenía 16 años cuando desapareció sin dejar rastro en 1972, fue localizada con vida 52 años después, marcando un giro inesperado en uno de los casos más desconcertantes de Inglaterra.

La Policía de West Midlands informó del hallazgo en un comunicado, destacando la labor del detective Shaun Reeve y el apoyo de la comunidad como elementos clave para resolver este misterio.

Bizarrely a different Sheila Fox went missing in 1944 aged 6 but was sadly never found....... pic.twitter.com/NTSXVCJPyL