Ratifica Colegio Electoral el triunfo de Biden en EEUU

Washington.- Joe Biden rebasó la marca de los 270 votos electorales necesarios para formalizar su triunfo en los comicios presidenciales gracias a los 55 que otorga California.

Biden rebasó el umbral la tarde del lunes cuando los electores de California confirmaron el enorme triunfo del demócrata en una votación de cinco millones de personas en la entidad más poblada del país.

El Colegio Electoral tuvo mayor importancia este año debido al rechazo del presidente Donald Trump por conceder la derrota en su intento de reelección.

En Estados Unidos, el presidente no se selecciona mediante el voto popular, sino con un sistema indirecto.

Horas antes se informó que el Colegio Electoral, órgano que formaliza los resultados electorales en Estados Unidos, ratificaría el desenlace de los comicios de noviembre, nombrando al demócrata Joe Biden como ganador tras una reñida campaña contra el republicano Donald Trump.

En realidad, los integrantes de esa instancia se reunirán en cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia para depositar su voto, Después de ello, los resultados serán enviados a Washington y anunciados el 6 de enero en una sesión conjunta del Congreso presidida por el vicepresidente saliente Mike Pence.

El proceso ha atraído inusitada atención este año debido a que Trump se ha negado a reconocer los resultados y ha hecho repetidas denuncias falsas de fraude.

