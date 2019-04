Quienes rechazan a los homosexuales no tiene corazón humano: Papa Francisco

Agencia

ROMA.- Durante una platica con Stephen K. Amos, el Papa Francisco expresó que "quienes rechazan a los homosexuales no tiene corazón humano". Entre la platica, el comediante britanico le confezó a Francisco viajó a Roma "buscando respuestas y fe. Pero, como hombre gay, no me siento aceptado".

Ante esto, el Papa Francisco le respondió de inmediato que el hecho de ser alguien homosexual no le quita la dignidad a nadie. "Todos somos seres humanos, tenemos dignidad. Si una persona tiene una tendencia u otra, esto no le quita la dignidad como persona", argumentó el pontífice argentino, publicó El Debate.

La gente que decide rechazar a las personas por el adjetivo 'gay' es gente que no tiene corazón humano", añade. Francisco ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de respetar a las personas homosexuales y en el viaje de regreso de Brasil en 2013 se preguntó que quién era él para juzgar a los gays.