¡Sorprendente! Mujer halla el aguacate más grande del mundo

HAWÁI, EU.- Una mujer de Hawái espera que Guinness World Records certifique el enorme aguacate que encontró como el más grande del mundo.

De acuerdo con Vanguardia, la singular historia de Pamela Wang, comenzó el pasado domingo cuando dijo que salió a caminar por la Isla Grande y de pronto halló un aguacate muy grande por lo que lo recogió y de inmediato fue a pesarlo.

Wang informó que desde un principio se sorprendió y que cuando lo pesó, más, ya que tuvo un peso neto el aguacate de 2.3 kilos, de acuerdo con la información publicada por el diario West Hawái Today.

"Todos los días camino y recojo aguacates, pero este... era difícil no verlo. Es del tamaño de mi cabeza", comentó Wang.

Wang platicó entusiasmada que presumió el inmenso aguacate a sus vecinos así como a sus amigos, por lo que ellos le sugirieron que consultara en internet para saber si había otros más grande.

Pamela compartió y dijo que estuvo varias horas en la red y luego de que no halló un aguacate con similar peso, se asesoró para presentar una solicitud a Guinness por considerar que tiene el aguacate más grande del mundo y ahora tendrá que esperar dos meses para que le den una resolución.

Le dan el visto bueno

West Hawái Today dio a conocer que Wang, por instrucciones de Guinnes solicitó que Ken Love, director ejecutivo de Productores de Frutos Tropicales de Hawái, presenciara el peso del aguacate debido a que es un requerimiento que haya un experto presente.

"Los he visto más largos y los he visto más gordos, pero no ambos", comentó Love, quien verificó que el fruto tuvo un peso de 2.37 kilogramos.

Por su parte, Elizabeth Montoya, subgerente de relaciones públicas para Guinness World Records America Inc., escribió que la compañía no cuenta con una categoría para el aguacate más grande del mundo, pero sí para el más pesado.

Antecedentes

En enero de 2009, Guinness verificó el aguacate que presentó Gabriel Ramírez Nahim, de Caracas, Venezuela, que tuvo un peso de 2.18 kilos, comentó Montoya.

Wang dijo que encontró el aguacate debajo de un árbol cuyas ramas cubren una calle. Cualquier fruto que cuelgue o caiga fuera de los límites de una propiedad privada queda disponible al público.